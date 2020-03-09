«قضاء أبوظبي»: 1028 محامياً مواطناً مشتغلاً حتى نهاية 2019

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت دائرة القضاء في أبوظبي أن إجمالي عدد المحامين المقيدين بجدول المحامين المشتغلين لديها حتى نهاية 2019، بلغ ألفاً و28 محامياً مواطناً.. مشيرةً إلى أن لجنة شؤون المحامين بالدائرة كانت قد وافقت على قبول قيد 112 محامياً خلال عام 2019، وتجديد قيد 120 محامياً، ونقل قيد أربعة لجدول المحامين غير المشتغلين، بينما تم قبول قيد 152 مندوب مكتب محاماة. وأكدت دائرة القضاء حرصها على تقديم خدمات متميزة لقطاع المحامين، وذلك في إطار الاستجابة لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، رئيس دائرة القضاء.