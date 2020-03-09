«الاتحادية للجمارك» تنظم مخيماً للقيادات

المصدر: أبوظبي - وام

نظمت الهيئة الاتحادية للجمارك، مؤخراً، المخيم الأول للفئة القيادية والإشرافية بالهيئة بهدف تمكين تلك الفئات وتطوير المهارات القيادية لديها واستشراف المستقبل، شارك فيه 22 من مديري الإدارات والمكاتب ومديري ورؤساء الأقسام بالهيئة.

وقال أحمد عبد الله بن لاحج الفلاسي مدير عام الهيئة: «تنبع فكرة المخيم من توجهات القيادة الحكيمة لدولة الإمارات في إطار أهداف ومبادئ رؤية الإمارات 2021، سعياً إلى تعزيز المهارات الريادية لدى الفئات القيادية والإشرافية وتحقيق التواصل الفعّال بين تلك الفئات وترسيخ مهارات الابتكار لديها، بالإضافة إلى رفع مستوى مشاركتها في استشراف المستقبل والاستعداد للخمسين عاماً المقبلة».

وأضاف أن الهيئة تهدف من تنظيم المخيم الأول للفئة القيادية والإشرافية إلى بناء فريق عمل قيادي للهيئة يتسم بالتميز والاحترافية، فضلاً عن تحسين العلاقات الإيجابية .