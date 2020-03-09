20 % من مشتريات «محمد بن راشد للإسكان» لصالح المشاريع الصغيرة والمتوسطة

المصدر: دبي - أحمد يحيى

أوضحت مريم السويدي مدير أول إدارة العقود والمشتريات في مؤسسة محمد بن راشد للإسكان لـ«البيان»، أن إجمالي مشترياتهم لصالح أعضاء مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة بلغ خلال العامين الماضيين 35.8 مليون درهم، بنسبة 20 % من القيمة الإجمالية من مشتريات محمد بن راشد للإسكان.

مشاريع إنشائية

وذكرت أن عدد تعاملات قطاع المشاريع الإنشائية للشركات الأعضاء في مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة في 2018 و2019 بلغ 50 معاملة، وبلغ عدد الشركات المستفيدة 20 شركة، مشيرة إلى أنه فيما يخص قطاع التوريدات والخدمات فقد بلغ فيها عدد التعاملات في الفترة نفسها 78 معاملة، لصالح 21 شركة.

وقالت إن ذلك يأتي انطلاقاً من المسؤولية الواقعة على المؤسسة تجاه الشباب الإماراتي الذي يطمح نحو تطوير أعماله وريادتها وضماناً لنجاحها بما يعود نفعاً عليهم، ووفقاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بشأن تحفيز النمو الاقتصادي للإمارة، والذي تضمن ضرورة أن تحقق الجهات الحكومية 20% من مشترياتها لصالح أعضاء مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

نشاطات متنوعة

وذكرت أن الشركات التي وقع عليها التعاقد لتقديم خدماتها تنوعت أنشطتها في أكثر من قطاع، شملت تقديم خدمات الأمن والنظافة، والقطاعات المتخصصة في الأنظمة الإلكترونية وقطاع المشاريع الإنشائية وغيرها، موضحة أن مؤسسة محمد بن راشد للإسكان حلت في المركز الرابع على مستوى الجهات الحكومية في الإمارة، التي تتعاون لدعم رواد الأعمال الإماراتيين الشباب، الأعضاء في مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وأن ذلك يعكس التزام المؤسسة تجاههم، خاصة أنهم يتعاونون معها منذ 11 عاماً.

وذكرت أن محمد بن راشد للإسكان عقدت ملتقى لشركات المقاولات والاستشاريين الأعضاء، حيث وصل عددهم 30 شركة، لإفادتهم برغبة المؤسسة بتعزيز التعاون معهم، حيث تم عرض أهم المشاريع المنجزة من قبل المؤسسة فيما تم التناقش معهم عن وجود أي تحديات قد تواجههم لتذليلها أو الاطلاع على ملاحظاتهم للتيسير عليهم، وشملت هذه التوصيات تسريع عملية صرف الدفعات المالية بسبب الضغط الذي يعاني منه صاحب العمل في إدارة مصروفات مشروعه، وتخصيص بريد إلكتروني محدد وتكليف موظف خاص في إدارة العقود والمشتريات بالرد على استفسارات، ومتابعة أعضاء مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

وشملت التوصيات أيضاً التواصل مع «تجاري» بوابة التوريد الإلكتروني للجهات الحكومية في إمارة دبي، لدراسة إمكانية الاكتفاء بالتسجيل مرة واحدة في النظام حسب معايير موحدة للتصنيف بدلاً من التسجيل بشكل منفصل في كل دائرة حكومية، وتمديد مدة الرد على المناقصات في النظام من أسبوعين إلى 3 أسابيع، لإتاحة الوقت الكافي لتقديم العروض، والتنسيق مع «تجاري» لعرض نتائج المناقصات بعد الترسية لجميع الشركات المشاركة وتحديد الشركات الفائزة.

مبادرة مهمة

ودعت مدير أول إدارة العقود والمشتريات في مؤسسة محمد بن راشد للإسكان أصحاب الأعمال للتسجيل في مبادرة مساكن النماذج الموحدة، والاستفادة منها، خاصة أن هذه المبادرة تناسب من حيث أسعارها رأس مال شركات أعضاء محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وبالتالي فإن استفادتهم ستكون أكبر في هذا الشأن، مبينة أن المبادرة توفر نماذج ثابتة للمساكن بأسعار تنافسية، وبأحجام متباينة تتناسب مع احتياجات الأسر المختلفة، سواء من ناحية عدد أفرادها أو من ناحية مقدرتها المالية.