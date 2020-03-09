إشادة إسبانية بتجربة الدولة في العلوم

المصدر: مدريد - وام

أشاد بيدرو دوكي وزير العلوم والابتكار في إسبانيا، بالتجربة الإماراتية في مجال العلوم والابتكار والطاقة النظيفة والمتجددة، مستشهداً بتجربة مدينة مصدر الرائدة التي تعتبر أول مدينة في العالم تعتمد على الطاقة النظيفة والمتجددة وأول تجمع سكني مستدام.

جاء ذلك خلال لقاء ماجد حسن السويدي سفير الدولة لدى المملكة الإسبانية، ووزير العلوم والابتكار أول رائد فضاء إسباني بحضور كل من فيرناندو فيرنانديث أجوايو المستشار الدبلوماسي في وزارة العلوم والابتكار، وخوسيه خوان سانشيز نائب مدير عام التدويل بوزارة العلوم والابتكار، وسارا المهري رئيس قسم الشؤون الثقافية والاقتصادية والثقافية والإعلامية بسفارة الدولة في مدريد.