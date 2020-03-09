موظفو «تطوير البنية التحتية» يطلعون على إنجازات إكسبو

المصدر: دبي-البيان

زار وفد من وزارة تطوير البنية التحتية، موقع «إكسبو 2020 دبي»، حيث اطلعوا على آخر الاستعدادات والتحضيرات للحدث العالمي الفريد من نوعه، الذي سيفتح أبوابه أمام العالم في الـ20 من أكتوبر 2020، والإنجازات المتحققة حتى اليوم، وعلى رأسها قبة ساحة الوصل العملاقة، والمناطق المختلفة «الفرص والتنقل والاستدامة».

كما استمع الوفد خلال الزيارة التي رافقهم خلالها محمد ذياب الأحبابي مدير المشاركة – العلاقات الحكومية المحلية، على شرح مفصل يروي مسيرة إكسبو دبي، منذ اللحظات الأولى لإعلان الترشح لاستضافة الحدث الأبرز عالمياً، مروراً بمرحلة الفوز، والإنجازات التي تحققت على أرض الواقع لغاية يومنا هذا، وتاريخ مشاركة دولة الإمارات العربية المتحدة بالمعرض السابقة ابتداء من عام 1970، ومدى الاهتمام الذي يحظى به الحدث من قبل القيادة الرشيدة لدولة الإمارات.