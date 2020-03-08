انخفاض في درجات الحرارة غداً مع احتمال سقوط أمطار

المصدر: وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا غائما جزئياً إلى غائم أحياناً شمالاً مع احتمال سقوط أمطار على بعض المناطق الشمالية والشرقية و انخفاض في درجات الحرارة.

ويكون الطقس رطبا ليلاً وصباح الثلاثاء على بعض المناطق الداخلية والساحلية مع فرصة لتشكل الضباب الخفيف أو الضباب، والرياح معتدلة السرعة بوجه عام ونشطة أحياناً، مثيرة للغبار والأتربة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الافقية أحياناً. وحركة الرياح: شمالية غربية / 18 - 30 كم/س تصل إلى 40 كم/ س أحياناً.

ويكون الموج في الخليج العربي متوسطا يضطرب أحياناً.. و يحدث المد الأول عند الساعة 12:39 والمد الثاني عند الساعة 15:02 والجزر الأول عند الساعة 19:36 والجزر الثاني عند الساعة 07:16 .

وفي بحر عمان يكون الموج متوسطا يضطرب أحياناً.. ويحدث المد الأول عند الساعة 09:08 والمد الثاني عند 22:05 والجزر الأول عند الساعة 15:34 والجزر الثاني عند الساعة 04:11 .

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة بالدولة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبو ظبي 29 17 90 20

دبي 28 19 85 25

الشارقة 26 17 85 20

عجمان 24 19 85 20

أم القيوين 24 17 85 25

رأس الخيمة 24 19 90 30

الفجيرة 23 18 65 20

العين 28 18 60 25

ليوا 30 16 85 25

الرويس 27 16 90 30

السلع 26 17 85 20

دلما 30 20 90 35

طنب الكبرى 30 20 90 35

طنب الصغرى 30 20 90 35

أبو موسى 30 20 90 35 .