زيارات تفتيشية في عجمان للتأكد من اشتراطات الوقاية والسلامة

المصدر: عجمان: اسامة احمد

كشف المهندس خالد معين الحوسني، المدير التنفيذي لقطاع الصحة العامة والبيئة في دائرة البلدية والتخطيط في عجمان، عن تنظيم زيارات تفتيشية على المنشآت الغذائية والصحية بهدف تكثيف التوعية الصحية، والتأكد من قيام أصحاب المنشآت بتعقيم الأسطح والأدوات المستخدمة في تقطيع الأغذية إضافة الى استخدام العاملين الكمامات الواقية في جميع المنشئات الغذائية وذلك بهدف الوقائية من الأمراض المختلفة وحماية العاملين والمتعاملين، وترسيخ الثقافة الصحية وسط شريحة العاملين في قطاعات تجارة الأغذية.

الوقاية والسلامة

وقال الحوسني لـ "البيان" شرعت دائرة البلدية والتخطيط بتنظيم زيارات تفتيش بداية الأسبوع الحالي شملت مراكز التسوق والمخابز والمطاعم والاسواق ومحلات بيع الاغذية المختلفة ،وذلك بهدف التأكد من التزام اصحاب المنشئات باشتراطات الوقاية والسلامة والتزام العاملين بلبس الكمامات الواقية من نقل الامراض ولبس القفازات اليدوية، اضافة الى تعقيم الادوات والاسطح الخاصة بوضع الاغذية واماكن تقطيع اللحوم والدجاج والاسماك، لافتا بان هذه الاشتراطات موجودة مسبقا ضمن برنامج عجمان للصحة العامة الذي اسهم خلال الاربع السنوات الماضية في رفع نسبة الوعي والثقافة الصحية بين العاملين في المنشئات الغذائية والصحية.

كما تشمل زيارات التفتيش التأكد من وجود معقمات الايدي للعاملين في المنشئات الغذائية المختلفة، وإلزام اصحاب صالونات الحلاقة النسائية والرجالية بالتزام العاملين بلبس الكمامات وتعقيم ادوات الحلاقة وتوفير جهاز خاص بتعقيم الايدي من اجل سلامة الجميع.

التثقيف الصحي

وأكد الحوسني على اهتمام وحرص الدائرة بنشر التوعية الصحية بين العالمين في القطاعات الصحية التي تتعامل مع الجمهور بصورة يومية وذلك عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي وارسال الارشادات الصحية والتثقيفية على اهمية الالتزام بالاشتراطات الصحية التي تحقق السلامة للعاملين والمتعاملين ولحماية المجتمع من الامراض المختلفة.

وذكر الحوسني بأن برنامج عجمان للصحة العامة صمم من أجل تطبيق أفضل الممارسات العالمية في مجالات سلامة الغذاء، والصحة، والتدريب، والتدقيق، وإدارة المشاريع الخاصة بالقطاع والذي بني على فكرة بناء نظام موثق لسلامة الغذاء في كافة المنشآت الغذائية باتباع الممارسات الصحية الجيدة في جميع مراحل تداول الغذاء والمحافظة على هذه الممارسات بشكل دائم لتتحول بشكل منهجي الى سلوك ينعكس في تقديم غذاء آمن للمستهلك.

لافتا بأنه تم تدريب حوالي 6000 آلاف من العاملين في المؤسسات الغذائية، واعتماد ما يقارب 315 مؤسسة غذائية، وتدريب 35 موظفاً بدائرة البلدية والتخطيط على أنظمة برنامج عجمان للصحة العامة بغرض النهوض بقطاع تداول الاغذية والصحة العامة.