زيارات تفتيشية على المنشآت الغذائية والصحية في عجمان

المصدر: عجمان- أسامة أحمد

استخدام العاملين الكمامات الواقية في جميع المنشئات الغذائية وذلك بهدف الوقائية من الأمراض المختلفة وحماية العاملين والمتعاملين وترسيخ الثقافة الصحية وسط شريحة العاملين في قطاعات تجارة الأغذية.

وقال الحوسني لـ( البيان) شرعت دائرة البلدية والتخطيط بتنظيم زيارات تفيش بداية الاسبوع الحالي زيارات تفتيشية شملت مراكز التسوق والمخابز والمطاعم والأسواق ومحلات بيع تجارة الاغذية وذلك بهدف التأكد من التزام أصحاب المنشآت باشتراطات الوقاية والسلامة والتزام العاملين بلبس الكمامات الواقية من نقل الأمراض ولبس القفازات اليدوية، إضافة إلى تعقيم الأدوات والأسطح الخاصة بوضع الاغذية وأماكن تقطيع اللحوم والدجاج والأسماك، لافتا بأن هذه الاشتراطات موجودة مسبقا ضمن برنامج عجمان للصحة العامة الذي أسهم خلال الأربع السنوات الماضية في رفع نسبة الوعي والثقافة الصحية بين العاملين في المنشآت الغذائية والصحية .

كما تشمل زيارات التفتيش وجود معقمات الأيدي للعاملين في المنشآت الغذائية المختلفة، والزام أصحاب صالونات الحلاقة النسائية والرجالية بالتزام العاملين بلبس الكمامات وتعقيم أدوات الحلاقة و وتوفير جهاز خاص بتعقيم الأيدي وذلك من أجل سلامة الجميع.

وأكد الحوسني على اهتمام وحرص الدائرة بنشر التوعية الثقافة الصحية بين العالمين القطاعات الصحية التي تحتك بالجمهور بصورة يومية وذلك عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي وإرسال الإرشادات الصحية والتثقيفية على أهمية الالتزام بالاشتراطات الصحية التي تحقق السلامة للعاملين والمتعاملين ولحماية المجتمع من الأمراض المختلفة.

وذكر الحوسني بأن برنامج عجمان للصحة العامة صمم من أجل تطبيق أفضل الممارسات العالمية في مجالات سلامة الغذاء، والصحة، والتدريب، والتدقيق، وإدارة المشاريع الخاصة بالقطاع والذي بني على فكرة بناء نظام موثق لسلامة الغذاء في كافة المنشآت الغذائية باتباع الممارسات الصحية الجيدة في جميع مراحل تداول الغذاء والمحافظة على هذه الممارسات بشكل دائم لتتحول بشكل منهجي الى سلوك ينعكس في تقديم غذاء آمن للمستهلك.

لافتا بأنه تم تدريب حوالي 6000 آلاف من العاملين في المؤسسات الغذائية، واعتماد ما يقارب 315 مؤسسة غذائية، وتدريب 35 موظفاً بدائرة البلدية والتخطيط على أنظمة برنامج عجمان للصحة العامة بغرض النهوض بقطاع تداول الاغذية والصحة العامة.