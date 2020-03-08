"المعرفة" تطلق حملة "دبي صف واحد" للوعي المجتمعي

المصدر: دبي-رحاب حلاوة

أطلقت هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، حملة "دبي صف واحد"، لتعزيز الوعي المجتمعي برسائل توعوية وتثقيفية تعليمية حول أساليب التعلم عن بعد ونشر التجارب المدرسية المتميزة، وتشجيع الأفراد على تشارك تجربتهم مع الآخرين ومساعدة بعضهم البعض، بالإضافة إلى المساعدة في تعزيز دور الجهات المعنية الأخرى، وذلك عبر قنوات التواصل الاجتماعي.

وأوضح مدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي الدكتور عبد الله الكرم، أن المواقف الجديدة تصنع تجارب ملهمة وتخلق فرصاً جديدة للابتكار وذلك من خلال التعاون بين مختلف شرائح المجتمع التعليمي لتعزيز الابتكار فيما يتعلق بطرق ووسائل التعلم عن بعد، وإبداء التعاطف ومساعدة الآخرين وإظهار دبي بقيمها الرفيعة.

وتفصيلا قال الكرم:" سلامة وصحة كل فرد في المجتمع التعليمي أولوية قصوى، وتعمل الهيئة مع الجهات الحكومية المعنية لضمان أعلى درجات السلامة الطلبة، مشيرا إلى أن المواقف الجديدة تجعلنا نستمع إلى التجارب ونخلق فرصا جديدة للابتكار سواء من خلال وسائل وحلول تعليمية بطرق مختلفة بالإضافة إلى مساعدة الآخرين ومشاركة تجاربنا معكم كلنا "صف واحد" ويجمعنا هدف واحد من أجل بيئة آمنه للجميع ووطن يرتقي بالجميع".

وخصصت الهيئة خط ساخن 800KHDA" " لتلقي كافة استفسارات أولياء الأمور المتعلقة بالإجراءات الاستباقية للتقليل من احتمالية انتقال عدوي فيروس كورونا المستجد، وشكلت فريق مختص للرد على استفسارات الجمهور من مؤسسات تعليمية وأولياء أمور ووسائل الإعلام على مدار الساعة لمدة 7 أيام في الأسبوع، وذلك من خلال قنوات تقديم الخدمة في الهيئة أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي، فضلا عن التحديث الدوري لأسئلة واستفسارات الجمهور والإجابة عنها ونشرها عبر الموقع الالكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي وإتاحتها للجمهور في مختلف قنوات التواصل.

ودعت الهيئة كافة فئات المجتمع لتشارك التجارب والخبرات الملهمة مع بعضها البعض كمجتمع تعليمي (أولياء أمور – مدارس- طلبة – جامعات، معلمين) ونشرها بما يعكس صورة دبي وقيمها الرائعة.