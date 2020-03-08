رئيس الدولة يصدر مرسوما بتعيين وكيل وزارة لشؤون التوطين

المصدر: وام

أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" مرسوما اتحادياً لسنة 2020 بتعيين ناصر عبدالله غالب بن خرباش، وكيلاً لوزارة الموارد البشرية والتوطين لشؤون التوطين.

وكان ناصر عبدالله بن خرباش قد شغل مناصب مختلفة في العمل الحكومي والخاص، وله خبرة في قطاع الطيران والعمليات والأنشطة التجارية المرتبطة به إلى جانب الموارد البشرية، شغل خلالها منصب المدير الإقليمي لشركة طيران الإمارات في عدد من الدول منها المملكة العربية السعودية وسويسرا والنمسا، ومدير عام للشرق الأوسط وأفريقيا، كما شغل منصب نائب رئيس أول إقليمي في تطوير الموارد البشرية وخدمة العملاء في الشركة.

ويحمل بن خرباش بكالوريوس إدارة الطيران من جامعة سانت لويس في الولايات المتحدة الأمريكية، وشهادة ابتكار استراتيجيات العمل من بوستن الأمريكية.