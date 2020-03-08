تأجيل "معرض رأس الخيمة للتعليم والتدريب والتوظيف"حتى إشعار آخر

المصدر: وام

أعلنت إدارة معرض رأس الخيمة للتعليم والتدريب والتوظيف 2020 تأجيل الحدث المقرر إقامته خلال الفترة من 24 - 26 مارس الحالي حتى إشعار آخر وذلك في إطار الجهود للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد وحرصا على سلامة زوار المعرض والعاملين فيه.

وقال عبدالناصر محمد الذهب المدير التنفيذي لمؤسسة رؤية لتنظيم المعارض والمؤتمرات -الجهة المنظمة للمعرض - يسعى هذا الحدث السنوي والذي يقام تحت رعاية صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة إلى توفير أفضل فرص التوظيف والتدريب لأبناء الإمارة.

موضحاً أنه نظرا للظروف الراهنة تم تأجيل المعرض حتى إشعار آخر وذلك تماشيا مع الإجراءات الوقائية والإحترازية للحفاظ على الصحة العامة في الدولة.