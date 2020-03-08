تكافل الصحفيين تعتمد التقارير الإدارية والمالية

المصدر: دبي - البيان

اعتمدت الجمعية العمومية العادية لصندوق التكافل الاجتماعي لأعضاء جمعية الصحفيين الإماراتية في اجتماعها الخميس الماضي بمقر الجمعية في حي الفهيدي التاريخي ببر دبي التقارير المالية والإدارية وخطة العمل عن الفترة المقبلة، بحضور 45 عضواً من الأعضاء العاملين والمنتسبين لعضوية الصندوق، وأعضاء مجلس إدارة الصندوق، ومندوب وزارة تنمية المجتمع أحمد الشيباني.

رحّب ياسين سالم رئيس مجلس إدارة الصندوق، في بداية الاجتماع بالزملاء الحاضرين، مشيداً بدعم مجلس إدارة جمعية الصحفيين الإماراتية للصندوق، وجهود مجلس الإدارة الذي يعمل دائماً من أجل خدمة الأعضاء، وأن الاجتماعات العديدة لمجلس إدارة الصندوق كللت بإنهاء كافة المتقدمين من الأعضاء للحصول على القرض منذ 2015 وحتى 2019.

واعتمدت الجمعية العمومية محضر اجتماع الجمعية العمومية السابق الذي عقد بتاريخ 21 مارس 2019، كما وافق على التقرير الإداري المقدم من مجلس الإدارة عن أعماله في السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019 وبرامج النشاط وخطة العمل لعام 2020، واعتمدت مشروع الميزانية العمومية لعام 2020، والحساب الختامي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.