أحمد بن سعيد: السفر لا يزال آمناً

المصدر: دبي ــ وام

أثنى سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة الطيران المدني بدبي الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات، على الإجراءات الاحترازية المكثفة التي اتخذتها السلطات الصحية في الإمارات لحماية كافة أفراد المجتمع من مواطنين ومقيمين وزائرين.

وأعرب سموه عن كامل تقديره للمسؤولين والعاملين في مختلف الميادين الذين يواصلون بذل أقصى الجهود للمحافظة على صحة وسلامة شعب الإمارات، وكذلك المسافرين في هذه الآونة التي تشهد فيها مناطق من العالم انتشار فيروس كورونا، مؤكداً أن السفر لا يزال آمناً.

وقال سموه إنه انطلاقاً من إدراكنا أن دولتنا محور عالمي للسفر، وأن مطار دبي هو الأول عالمياً من حيث حركة المسافرين الدوليين، فإننا نطبّق أفضل معايير الصحة والسلامة في العالم بكل مسؤولية ودقة، وسوف تساعد الجهود الدؤوبة التي تقوم بها كافة الفرق للمحافظة على مكانة دولتنا كمحور عالمي للسفر.

لمتابعة التفاصيل اقرأ: