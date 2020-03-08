«استشاري الشارقة» يجيز مشروع قانون التراث الثقافي

المصدر: الشارقة - وام

أجاز المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة مشروع قانون التراث الثقافي في إمارة الشارقة بعد إدخال بعض التعديلات، وذلك بعد مناقشته في جلسته السابعة التي عقدت ضمن أعماله لدور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي العاشر برئاسة علي ميحد السويدي رئيس المجلس الاستشاري.

وناقش المجلس مشروع قانون التراث الثقافي والتقرير الوارد من قبل لجنة شؤون التربية والتعليم والشباب والثقافة والإعلام بالمجلس.

مناقشات

وناقش الأعضاء كافة أحكام القانون ونطاق تطبيقه وأهدافه وما يتصل به من ملكية التراث الثقافي المادي وملكية الأرض وقيود حيازتها بجانب آلية تنسيق العمل المشترك وتوحيد الجهود فيما بين الجهات المعنية لاقتراح وإدراج التراث الثقافي وحمايته وإدارته. وقدم الأعضاء في مداخلاتهم عدداً من الآراء حول مواد مشروع القانون وقام ممثلو الحكومة من الجهات المعنية بالرد على الاستفسارات من خلال بيان أوجه التفسير القانوني لمواد مشروع القانون وكذلك جوانب العمل في تطبيق القانون وفق المواد المذكورة.