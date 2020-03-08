حاكم عجمان يعزي في وفاة رفيعة المهيري

المصدر: عجمان- وام

قدم صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، واجب العزاء في وفاة المغفور لها رفيعة بنت علي جمعه المعي المهيري زوجة علي بن حميد الشامسي، وذلك بمجلس العزاء بمنطقة الجرف في عجمان.

وأعرب صاحب السمو حاكم عجمان عن خالص عزائه ومواساته لأسرة وذوي الفقيدة، داعياً الله العلي القدير أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يلهم أهلها جميل الصبر والسلوان.

كما قدم واجب العزاء إلى جانب سموه حمد عبدالله بن غليطه الغفلي السكرتير الخاص لصاحب السمو حاكم عجمان ويوسف محمد النعيمي مدير عام التشريفات والضيافة وكبار الشخصيات والمسؤولين.