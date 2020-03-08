عبدالملك القاسمي يحضر مأدبة غداء

المصدر: رأس الخيمة - وام

حضر الشيخ عبدالملك بن كايد القاسمي المستشار الخاص لصاحب السمو حاكم رأس الخيمة، مأدبة الغداء التي أقامها رجل الأعمال راشد بن حمدوه الشحي بمنزله بمنطقة سيح العريبي برأس الخيمة.

كما حضر المأدبة.. الشيخ مروان بن عبدالملك بن كايد القاسمي، والشيخ عبدالملك بن مروان بن عبدالملك القاسمي، والشيخ محمد بن عبدالملك بن كايد القاسمي، ويوسف عبدالله البطران الشحي، وأحمد عبدالله الشحي، ومحمد أحمد اليماحي أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، وشريف مويكا نوفيتش سفير جمهورية البوسنة والهرسك لدى الدولة، وعبدالله راشد بن لقيوس الشحي رئيس مجلس إدارة جمعية الشحوح للتراث الوطني في أبوظبي، ورجل الأعمال أحمد عبدالله الغرير، والمستشار القانوني محمد بن خديوه الشحي، وعدد من أعيان ووجهاء القبائل والشخصيات والمسؤولين ورجال الأعمال.