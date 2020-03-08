53.5 مليون درهم مساعدات قدمتها «صحة دبي» في 2019

المصدر: دبي - عماد عبد الحميد

بلغ إجمالي حجم المساعدات الإنسانية، التي قدمها مكتب «صندوق الصحة» في هيئة الصحة بدبي خلال العام الماضي 53.567.318 درهماً، وبلغ عدد المستفيدين من تلك المساعدات 32.623 من المرضى المعسرين، وفقاً لما صرح به سالم بن لاحج مدير مكتب صندوق الصحة بالهيئة لـ«البيان».

مساعدة

وأوضح ابن لاحج أنه من بين البرامج التي نفذتها الهيئة لمساعدة المرضى المعسرين، برنامج «مساعدة»، حيث تجاوزت قيمة المساعدات فيه 12,505,760 درهم، استفاد منها 1225 مريضاً، ومبادرة العيون بقيمة 339,609 استفاد منها 17 مريضاً، فيما بلغت قيمة المساعدات للمرضى النفسيين 419,387 درهماً استفاد منها 34 مريضاً.

وأفاد مدير مكتب صندوق الصحة بالهيئة أن قيمة المساعدات المقدمة عبر مبادرة «انقذ قلباً» وصلت إلى 1,539,713 درهماً استفاد منها 63 مريضاً والعيادات التطوعية 410,760 درهماً استفاد منها 15 مريضاً والمبادرات الدوائية 37,563,650 استفاد منها 222 مريضاً.

وقال ابن لاحج: إن قيمة المساعدات التي قدمتها مبادرة «مير الخير» وصلت إلى 300.000 درهم استفاد منها 31.000 شخص ومبادرة «سقيا الأمل» 35,576 درهماً، حيث تم حفر 12 بئراً في دولتي طاجيكستان والنيجر، حيث سيستمر المشروع خلال العام الجاري للوصول إلى حفر 50 بئراً في الدول التي تعاني من شح الأمطار وقلة المياه الصالحة للشرب.

وقال ابن لاحج: إن إجمالي عدد المستفيدين من المبادرات الـ8 وصل خلال العام الماضي إلى 32.623 درهماً فيما وصلت قيمة المساعدات إلى 53.567.318 درهماً.

مذكرات تفاهم

وأضاف ابن لاحج أن الهيئة أبرمت عدداً من مذكرات التفاهم، ووثقت شراكتها مع جميع الأطراف المعنية من المؤسسات والهيئات والجمعيات، في إطار حرصها على تعزيز العمل الخيري والإنساني، الذي يتسم به المجتمع الإماراتي، وتقديم الدعم اللازم للمرضى المعسرين على وجه التحديد.