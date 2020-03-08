ريادة وتنافسية

المصدر: إعداد: منى خليفة

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يلحظ المتتبع لمسيرة تمكين المرأة في دولة الإمارات العربية المتحدة خلال العقود الماضية القفزات البارزة التي شهدها ملف تمكين المرأة الإماراتية في فترة قياسية من عمر الدولة مقارنة بمثيلاتها على المستويين الإقليمي والعالمي، إذ تشير مؤشرات التنافسية إلى أن الإمارات حققت المراتب الأولى والصدارة إقليمياً في العديد من التقارير الدولية ذات العلاقة.

29.5 % نسبة النساء في مجلس الوزراء

9 حقائب وزارية للمرأة

72 % من الوظائف في قطاع الصحة

46 % من الوظائف الإدارية

34 % من الوظائف المهنية والتخصصية

46 % من الوظائف القيادية والاستشرافية

69 % في قطاع التعليم

30 % في السلك الدبلوماسي

37.5 % في القطاع المصرفي

25000 سيدة أعمال إماراتية