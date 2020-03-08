موزة بنت مبارك: سجل ناصع لنساء الإمارات

المصدر: أبوظبي ـ وام

أكدت الشيخة موزة بنت مبارك بن محمد آل نهيان رئيسة مجلس إدارة مؤسسة المباركة أن مسيرة المرأة الإماراتية تمثل أحد النماذج البارزة على مستوى العالم في التمكين والريادة والمشاركة المجتمعية، مشيرة إلى أن المرأة الإماراتية لها سجل ناصع على المستوى العالمي من خلال ما تحظى به من رعاية من قبل قيادتنا الرشيدة. وقالت إن مسيرة المرأة الإماراتية تسجل بمداد من ذهب الرؤية الاستشرافية للقائد المؤسس المغفور له الوالد الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي أعلى من مكانة المرأة وآمن بدورها في مسيرة بناء الوطن ونظر إليها كشريك مع شقيقها الرجل وجعل منها ركناً أصيلاً في مسيرة البناء والتقدم .