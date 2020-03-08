عبدالله آل حامد: نموذج في العطاء

المصدر: أبوظبي- وام

أكد الشيخ عبدالله بن محمد آل حامد رئيس دائرة الصحة بأبوظبي أن المرأة الإماراتية رسخت نموذجاً ملهماً يحتذى به عالمياً في العطاء والإنجاز والنجاح، مشيراً إلى أن ما وصلت إليه المرأة الإماراتية اليوم يأتي تتويجاً لحرص القيادة الرشيدة على النهوض بدورها على مختلف الصعد، وتوفير الفرص اللازمة للارتقاء بمهاراتها العملية والشخصية. وقال: « اليوم يبلغ عدد السيدات العاملات في الكوادر الطبية في القطاع الصحي بالإمارة نحو 34 ألف بنسبة 63% من إجمالي الكوادر الطبية في القطاع».