51 % نسبة تمثيل المرأة في «شؤون القصّر»

المصدر: دبي- وام

قالت مؤسسة الأوقاف وشؤون القصّر بدبي، إن كافة كوادرها النسائية يشكلن 51 % من إجمالي عدد الموظفين، فيما شكلت الموظفات 70 % من إجمالي عدد الموظفين الملتحقين ببرامج دبلوم مهني ضمن المؤسسة، وتشارك أكثر من نصف الموظفات إلى جانب مهامهن الأساسية في فرق ولجان فرعية، بما يعزز أداء المؤسسة، ويحقق رسالتها الإنسانية الهادفة لتنمية الوقف وتمكين القُصّر.

وقال علي المطوّع الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وشؤون القصّر: «تواصل مؤسسة الأوقاف وشؤون القّصر تمكين موظفاتها اللائي يشكلن أكثر من نصف العدد الإجمالي لكوادرها بكل ما من شأنه تطوير مساراتهن المهنية وقدراتهن الوظيفية، لأن كوادر أي مؤسسة هم أساس تفوق أدائها وتميز خدماتها».