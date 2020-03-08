«إمباور»: الإماراتية حجر الزاوية في المشهد الحضاري المزدهر

المصدر: دبي- البيان

أشادت مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي «إمباور»، بالمسيرة العطرة للمرأة الإماراتية، والتي ينظر لها العالم على أنها نموذج مميز في الشراكة والنجاح والتميز والريادة، والمساهمة الفاعلة في ازدهار ونهضة الدولة ودورها الأساسي في بناء الوطن وصنع حاضره ومستقبله.

وقال أحمد بن شعفار الرئيس التنفيذي لـ«إمباور»: إن المرأة في الإمارات كانت ولا تزال رمزاً للتنمية الشاملة والمستدامة، وتشكّل حجز الزاوية في المشهد الحضاري المزدهر التي تعيشه الدولة في مختلف المجالات، مؤكداً أن الاحتفال بيوم المرأة هو احتفاء بما وصلت إليه من أعلى درجات التمكين في كل المجالات المحلية أو العالمية، ومن خلال شغلها المناصب العليا في الإمارات بقطاعيها العام والخاص، كما هو تقدير وتكريم لها لدورها الفعّال وإسهامها في عملية التنمية.

وأضاف بن شعفار أن المرأة الإماراتية شريك أساسي ولا غنى عنه في مسيرة التنمية والتطور وبناء دولة الإمارات، وأنه بفضل الرؤية الثاقبة للقيادة الرشيدة أصبحت الإمارات نموذجاً يحتذى على مستوى العالم في ضمان نمو ورخاء المجتمع.