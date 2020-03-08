«بلكن» تكرم النساء العاملات في فريقها

المصدر: دبي- البيان

أكدت شركت «بلكن» العالمية على إيمانها المطلق بأهمية دعم المرأة لتعزيز فرصها ومهاراتها المهنية في مجالات العلوم والتقنية والهندسة والرياضيات، وذلك في ضوء استمرار نمو الطلب العالمي على التقنيات الجديدة. كما تحرص الشركة في هذا الإطار على دعم السيدات اللاتي يشكلن نموذجاً يحتذى به ومنارةً للأجيال القادمة.

وتحتفل الشركة بيوم المرأة العالمي الذي يصادف الثامن من مارس كل عام، و«شهر تاريخ المرأة» الذي يتم الاحتفال به سنويًا بمساهماتها بصنع الأحداث في المجتمع القديم والمعاصر.

وقالت ستيفاني وليامز، نائبة الرئيس للمبيعات، في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا لدى شركة بلكن: «تتميز الحياة في عالم التقنية بالكثير من السرعة والإثارة والتغير المستمر. وتتمتع شركة بلكن بثقافة مؤسسية فريدة وروح ريادية كبيرة الأمر الذي جعلها مكاناً مميزاً للعمل والنجاح. كل هذه المقومات التي لم أرها في مكان آخر كان لها الدور الكبير بأن أتمسك وأستمر بالعمل في هذه الشركة الرائعة».