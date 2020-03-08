عائشة الكعبي: شريك استراتيجي في التنمية

المصدر: الشارقة- البيان

قالت عائشة الكعبي مدير «أطفال الشارقة» بالإنابة إن الاحتفاء باليوم العالمي للمرأة في الثامن من مارس من كل عام هو تعبير عن التقدير والامتنان والعرفان بمكانة المرأة ودورها الريادي في جميع المجالات.

وأضافت:«نحن في دولة الإمارات و بفضل الإيمان العميق لقيادتنا الرشيدة بإمكانات وقدرات المرأة كونها شريكاً استراتيجياً وحقيقياً لأخيها الرجل في صناعة حاضر ومستقبل الوطن؛ وعنصراً فاعلاً في الخطط التنموية للدولة؛ لذا فإن المرأة تبوأت أعلى المراتب، وشغلت العديد من المناصب البارزة سواءً على المستوى المحلي أو العالمي ؛ وحققت مكتسبات ونجاحات عظيمة؛ وذلك لأن تمكين المرأة يعد من أولويات أجندة الإمارات».