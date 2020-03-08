ناعمة المنصوري: نموذج ملهم في العطاء

المصدر: دبي- البيان

قالت ناعمة المنصوري عضو المجلس الوطني الاتحادي إن المرأة الإماراتية رسخت نموذجاً ملهما يحتذى عالمياً في العطاء والإنجاز والنجاح بفضل حرص القيادة الرشيدة وإيمانها بقدرة المرأة الإماراتية فباتت تجربة ملهمة.

وأضافت: يسعدني بمناسبة اليوم العالمي للمرأة الذي يصادف الثامن من مارس أن أرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات للقيادة الرشيدة ولسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، مثمنة دعم القيادة الرشيدة الذي مكن المرأة ووضعها في مناصب ريادية.