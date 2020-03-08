مريم المهيري: تجاوزنا مرحلة التمكين

المصدر: أبوظبي - منى خليفة

أكدت مريم عيد المهيري، المدير العام للمكتب الإعلامي لحكومة أبوظبي، الرئيس التنفيذي لهيئة المنطقة الإعلامية - أبوظبي، نائب رئيس مجلس إدارة twofour54، أن المرأة الإماراتية تتبوأ اليوم مكانة مرموقة في مجتمعنا، وتحظى بكل أشكال الدعم من قيادتنا الرشيدة، ونفخر بكوننا في دولة الإمارات تجاوزنا مرحلة تمكين المرأة، وأصبحنا نمكّن المجتمع بالمرأة، لكونها عنصراً فاعلاً ورئيساً في دفع عجلة التنمية المستدامة في كل المجالات والمحافل الإقليمية والعالمية.وقالت إن ثمار هذه الجهود تعود إلى النهج الذي أرسى دعائمه المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي حرص على تشجيع المرأة وتعزيز حضورها ومشاركتها، حتى أصبحت اليوم تحتل مناصب قيادية في القطاعات الحكومية والخاصة على حد سواء.