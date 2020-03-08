مسؤولون: القيادة وضعت التوازن بين الجنسين أولوية وطنية

المصدر: دبي - البيان

أكد مسؤولون أن القيادة الرشيدة للدولة جعلت تمكين المرأة والتوازن بين الجنسين أولوية وطنية.وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: «بمناسبة اليوم العالمي للمرأة الذي يحمل هذا العام شعار «أنا جيل المساواة: إعمال حقوق المرأة»، يتعمق شعورنا بالفخر والانتماء لقيادتنا الرشيدة التي انتصرت للمرأة واعتبرت التوازن بين الجنسين أولوية وطنية، مما أثمر عن تبوؤ دولة الإمارات المركز الأول عربياً والمرتبة 26 عالمياً في تقرير المساواة بين الجنسين الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لعام 2019 وقطعت المسيرة الداعمة للمرأة في الدولة أشواطاً كبيرة».

تحفيز

وأضاف معاليه: «تعتبر هيئة كهرباء ومياه دبي من الهيئات الحكومية الرائدة في مجال تمكين المجتمع من خلال تمكين المرأة، وتوفر الهيئة البيئة الداعمة والمحفزة للإبداع لجميع موظفاتها اللاتي ينتمين لأكثر من 40 جنسية مختلفة ويبلغ إجمالي الموظفات في الهيئة 1933 موظفة، ويشمل هذا العدد 646 في القطاع الهندسي والفني؛ وتبلغ نسبة الموظفات المواطنات في الهيئة 80 % من إجمالي القوى النسائية العاملة في الهيئة، وترتفع هذه النسبة إلى 87 % في القطاع الهندسي».

وعبر اللواء ركن طيار فارس خلف المزروعي، قائد عام شرطة أبوظبي، عن بالغ تقديره للمرأة الإماراتية، على جهودها والمستويات المتقدمة التي وصلت إليها في مختلف المجالات، مشيراً إلى أنها حققت العديد من المنجزات الحضارية على أكثر من صعيد، بفضل دعم واهتمام القيادة الرشيدة التي حفزت وشجعت ابنة الإمارات على مواصلة العطاء والإنجاز والمساهمة في التنمية المستدامة.

وأكّد الدكتور لؤي محمد بالهول، مدير عام دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي، أن دولة الإمارات جعلت من تمكين المرأة نموذجًا عالميًّا يُحتذى به، من خلال توفير التشريعات والسياسات التي تضمن تكافؤ الفرص، وتعزِّز حضورها المجتمعي، ومشاركتها الفاعلة على كافة المستويات، وهو دعم ينطلق من إيمان راسخ لدى القيادة الرشيدة بأهمية دور المرأة في كافة ميادين العطاء.

مسيرة

وأكد اللواء محمد أحمد المري، مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، على جهود دولة الإمارات من تمكين دور المرأة في المجتمع، والحرص على دعم مشاركتها في مسيرة التنمية والنهضة في الدولة والمساواة بينها وبين الرجل. مؤكداً سعادته أن المرأة استطاعت بقوتها وعزمها أن تتبوأ العديد من المناصب في مختلف المجالات وأن تكون نموذجاً ملهماً في الريادة والتمكين بفضل الرؤية الثاقبة والدعم اللامحدود من آبائنا المؤسسين الذين منحوا المرأة كل الرعاية والتقدير وجعلوا منها مثالاً يحتذى به على مستوى العالم، واليوم قيادتنا الرشيدة يسيرون على خطى الآباء في دعم المرأة في مختلف المجالات.

ريادة

وقال فهد أحمد الرئيسي، المدير التنفيذي لـ«ورشة حكومة دبي»: «تلعب المرأة دوراً ريادياً في مسيرة التطور والتقدم التي تقودها الحكومات والمجتمعات على مستوى العالم، وتقديراً لجهودها وعطاءاتها المستدامة، نحتفل بها اليوم في يومها العالمي الذي يحمل شعار «أنا جيل المساواة: إعمال حقوق المرأة»، تماشياً مع الحملة متعددة الأجيال لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، والمسماة «جيل المساواة» وفي هذه المناسبة، نخص بالتهنئة والتقدير، المرأة الإماراتية التي لطالما كانت شريكاً محورياً في عملية النهضة ومسيرة التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة التي تقودها البلاد.

نهج

وقالت عائشة محمد الرميثي، رئيس مجلس شباب هيئة كهرباء ومياه دبي: «تسير القيادة العليا في هيئة كهرباء ومياه دبي على نهج القيادة الرشيدة لتمكين المجتمع من خلال تمكين المرأة. وتعد الهيئة من بين أكثر المؤسسات الخدماتية استقطاباً للكوادر النسائية، وتعمل على زيادة إشراك المرأة في جميع جوانب قطاع الطاقة، كما لا تغفل إشراكها في عمليات صنع القرار، لزيادة مساهمتها في استشراف وصنع المستقبل. ويعكس تبوؤ المرأة لمناصب قيادية في الهيئة ثقة القيادة العليا بقدرتها على تحمل المسؤولية على أكمل وجه وتأدية دور فعال في تعزيز نجاحات الهيئة وإنجازاتها».

استراتيجية

وأكد أحمد بن مسحار، الأمين العام لـ«اللجنة العليا للتشريعات» أن الإمارات تضع تمكين المرأة في مقدمة الأولويات الاستراتيجية، استلهاماً من القيادة الرشيدة في تفعيل مساهمة الكفاءات النسائية في توجيه دفة النماء والتقدم والنهضة من خلال الاضطلاع بفعالية بمسؤوليات قيادية ضمن السلطات السيادية الثلاث، التنفيذية والتشريعية والقضائية، في إنجازات شامخة تُضاف إلى المكتسبات الحضارية لدولتنا.