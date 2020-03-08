«الجندي» العسكرية تحتفي بـ«الصقور المخلصين»

المصدر: أبوظبي - وام

صدر عدد مارس 2020 من مجلة «الجندي» الشهرية التابعة لوزارة الدفاع بدولة الإمارات العربية المتحدة، متناولاً بالبحث والتحليل عدداً من القضايا والموضوعات الحيوية التي تستحوذ على اهتمام المتابع في دولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة العربية والعالم، بالإضافة إلى استعراضها لأبرز الأحداث والنشاطات والأخبار المتعلقة بوزارة الدفاع والقوات المسلحة الإماراتية.

وقد أعطى العدد الجديد من المجلة أهمية خاصة بـ«الصقور المخلصين» المتمثلة في القوات الإماراتية المشاركة ضمن التحالف العربي في اليمن، واحتفاء القيادة والشعب بهم وبدورهم الوطني والقومي والتاريخي.

كما حرص العدد الجديد من المجلة على رصد ومواكبة أبرز الأحداث السياسية والعسكرية والأمنية والتطورات العلمية والتكنولوجية خاصة في مجالات الذكاء الاصطناعي وعلاقتها بالمجال العسكري، إضافة إلى جديد السلاح والنظريات العسكرية الحديثة على الساحة الدولية.

وعبر باب «معارض» قامت المجلة بتغطية شاملة لأهم أحداث معرضي الأنظمة غير المأهولة (يومكس) 2020، والمحاكاة والتدريب (سيمتكس) 2020 اللذين نظمتهما شركة أبوظبي الوطنية للمعارض بالتعاون مع القيادة العامة للقوات المسلحة في مركز أبوظبي الوطني للمعارض خلال الفترة من 23 إلى 25 من فبراير 2020.

وفيما يتعلق بالحوارات واللقاءات، أجرت مجلة «الجندي» حواراً مع العميد الركن بحري فهد الذهلي المتحدث الرسمي لمعرضي «يومكس وسيمتكس 2020»، حيث تحدث عن العوامل التي ساهمت في نجاح هذا الحدث العالمي البارز، وعن المشاركة المتميزة للصناعات الدفاعية الوطنية الإماراتية فيه، فضلاً عن العديد من الموضوعات المهمة ذات الصلة بالمعرض.

كما تضمن العدد الجديد من المجلة لقاءً مع «آلان ديفيس Alan Davis»، الرئيس التنفيذي لشركة «ريثيون Raytheon الإمارات المحدودة»، تحدث فيه عن القدرات والمنتجات الحديثة التي شاركت بها الشركة خلال معرض دبي للطيران 2019 ومجالات تعاون الشركة مع دولة الإمارات العربية المتحدة، والعديد من القضايا الأخرى المتعلقة بالأنظمة الدفاعية.