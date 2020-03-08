إنقاذ وإخلاء 8 أشخاص بخورفكان

نفذ المركز الوطني للبحث والإنقاذ، بالتعاون مع شرطة المنطقة الشرقية والدفاع المدني وجهاز حماية المنشآت الحيوية والسواحل مهمة إنقاذ وإخلاء 8 أشخاص في خورفكان.
وتلقت غرفة عمليات المركز الوطني للبحث والإنقاذ بلاغاً عند الساعة 9 صباح الجمعة يفيد بوجود 8 أشخاص عالقين عند قمة الجبل في خورفكان.
وتم التدقيق على الموقع بواسطة الأنظمة العملياتية المساعدة من قبل فريق غرفة العمليات التابع للمركز الوطني للبحث والإنقاذ، وتم تحديد موقع الأشخاص، حيث تمكنت طائرة البحث والإنقاذ من إخلاء 3 أشخاص، كما تم التعاون مع الدفاع المدني و جهاز حماية المنشآت الحيوية والسواحل في إنقاذ 5 أشخاص، ونقل جميع العالقين إلى مستشفى خورفكان.