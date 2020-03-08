إنقاذ وإخلاء 8 أشخاص بخورفكان

المصدر: أبوظبي - البيان

نفذ المركز الوطني للبحث والإنقاذ، بالتعاون مع شرطة المنطقة الشرقية والدفاع المدني وجهاز حماية المنشآت الحيوية والسواحل مهمة إنقاذ وإخلاء 8 أشخاص في خورفكان.

‎وتلقت غرفة عمليات المركز الوطني للبحث والإنقاذ بلاغاً عند الساعة 9 صباح الجمعة يفيد بوجود 8 أشخاص عالقين عند قمة الجبل في خورفكان.

‎وتم التدقيق على الموقع بواسطة الأنظمة العملياتية المساعدة من قبل فريق غرفة العمليات التابع للمركز الوطني للبحث والإنقاذ، وتم تحديد موقع الأشخاص، حيث تمكنت طائرة البحث والإنقاذ من إخلاء 3 أشخاص، كما تم التعاون مع الدفاع المدني و جهاز حماية المنشآت الحيوية والسواحل في إنقاذ 5 أشخاص، ونقل جميع العالقين إلى مستشفى خورفكان.