تكريم نجوم التميز بمحاكم دبي

المصدر: دبي - البيان

كرَّم طارش عيد المنصوري مدير عام محاكم دبي، نجوم التميز للنصف الثاني لعام 2019، وذلك انطلاقاً من استراتيجية محاكم دبي في تكريم أصحاب التميز والإبداع والابتكار في العمل الحكومي، لتعزيز البيئة الداخلية المحفزة على الإبداع والتميز، ولتحقيق عدالة نافذة تتسم بالدقة والسرعة، وتقديم خدمات قضائية ميسرة الوصول للجميع، للوصول إلى رؤيتها «محاكم رائدة متميزة عالمياً».

وأكد المنصوري أن تكريم الموظفين المتميزين يأتي ضمن نهج التميز القائم على الابتكار الذي أرسى دعائمه صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، موضحاً أن برنامج «نجوم التميز»، يؤكد التزام محاكم دبي بالعمل وفق توجيهات القيادة الرشيدة في تحقيق التميز الحكومي.