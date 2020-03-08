تفعيل أول رادار جديد لرصد سلوك السائقين بدبي

المصدر: دبي - البيان

كشف العميد سيف مهير المزروعي، مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، عن إدخال جهاز رادار جديد في الخدمة قادر على التعرف على حالة وسلوك السائقين على الطريق أثناء القيادة، وتم إخضاعه لتجارب عدة ودقيقة إلى أن أثبت جدارته في عملية الرصد، موضحاً أن الرادار يعتبر من أحدث الأجهزة المصنعة في شرطة دبي بالتعاون مع إحدى الشركات، ويسهم في ضبط أمن الطريق، ويحد من ارتكاب المخالفات بأنواعها.

وأشار إلى أن الجهاز بإمكانه تصوير مقاطع فيديو يرصد فيها حالة وسلوك السائقين أثناء القيادة، حيث تم رصد مخالفات عدة قام بارتكابها عدد من السائقين كالانشغال بغير الطريق عن طريق استخدام الهاتف، وعدم الالتزام بخط السير الإلزامي، وعدم الالتزام بربط حزام الأمان، والقيام بعملية الانحراف المفاجئ، وغير ذلك من المخالفات.

ونوه العميد سيف المزروعي، إلى سعي شرطة دبي في المحافظة على أرواح مستخدمي الطريق، مشيراً إلى أن الكثير من الأشخاص يسقطون ضحايا لأخطاء الآخرين نتيجة عدم إدراك بعض السائقين لخطورة المخالفات المرورية التي يرتكبونها في بعض الأحيان، ظناً منهم بأنها بسيطة مع العلم بأنها قد تتسبب في وقوع حوادث مأساوية يذهب ضحيتها أناس أبرياء.

من جانبه قال العقيد المهندس محمد علي كرم، مدير إدارة التقنيات المرورية في الإدارة العامة للمرور إن شرطة دبي سباقة في البحث عما هو جديد والأفضل لضمان حقوق مستخدمي الطرق، موضحاً أن الجهاز يستخدم فيه تقنيات الذكاء الاصطناعي، ويمكن برمجته لضبط أي نوع من المخالفات والسلوكيات الخاطئة الأخرى، بالإضافة إلى أنه تم ربط الجهاز بشبكة الإرسال التلقائي (4G) إلى منصة معالجة المخالفات في النظام المستخدم، ونظام إدارة الرادار (RMS).