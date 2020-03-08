الشرطة السياحية توعي 300 مسؤول في 31 فندقاً بدبي

المصدر: دبي - البيان

نظّمت إدارة الشرطة السياحية في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، بشرطة دبي فعاليتين توعويتين لـ 300 مسؤول وممثل لـ 31 فندقاً على مستوى إمارة دبي، وذلك في فندق جراند كوزموبلتان، وفندق هليتون «جي بي أر».

وأكد العقيد الدكتور مبارك سعيد سالم بنواس الكتبي مدير إدارة الشرطة السياحية، أن الفعاليتين التوعويتين تأتيان في إطار حرص القيادة العامة لشرطة دبي الدائم على التواصل مع مسؤولي وممثلي الفنادق على مستوى إمارة دبي، بهدف توعيتهم بدور الشرطة السياحية إلى جانب توعيتهم بالقوانين المحلية، وتقديم النصائح والإرشادات الواجب اتباعها في الفنادق.

وأكد العقيد الكتبي أن الفعاليتين تضمنتا تقديم شرح إلى مسؤولي وممثلي الفنادق عن الحدث العالمي إكسبو 2020 الذي تستضيفه إمارة دبي في أكتوبر من العام الجاري، إلى جانب تقديم شرح حول مركز الشرطة الذكي «SPS» والخدمات النوعية والذكية التي يقدمها إلى أفراد الجمهور بسهولة ويسر، وعلى مدار 24 ساعة ودون أي تدخل بشري.

وأشار العقيد الكتبي إلى أن الفعاليتين تضمنتا أيضاً تقديم شرح حول طرق التعامل مع السياح في إمارة دبي وإجراءات التسجيل الفندقي والقوانين والأنظمة ذات الصلة بالخدمات الفندقية، وكيفية التعامل مع المعثورات والمفقودات في الفنادق.