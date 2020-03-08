تكريم مشاركي «من سيربح الماراثون»

المصدر: الذيد ـ البيان

كرم مجلس أولياء أمور الطلبة والطالبات بالمنطقة الوسطى والتابع لمجلس الشارقة للتعليم بحكومة الشارقة الفائزين بالمراكز الأولى في مسابقة من سيربح الماراثون بالرياضيات الموجهة لطلبة الصف الثالث من مدارس الدولة.

وجاء التكريم بعد نجاح مدرسة الثميد للتعليم الأساسي والثانوي بنات في تنظيمها بدعم ورعاية مجلس أولياء أمور الطلبة والطالبات بالمنطقة الوسطى، ومتابعة مجلس الشارقة للتعليم، المسابقة بنسختها الثامنة في مادة الرياضيات. وحظيت المسابقة بمشاركة 90 طالباً وطالبة من 45 مدرسة على مستوى الدولة، في المسابقة التربوية».