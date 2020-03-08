«نيابة دبي» تكرّم المشاركين في معرض الكتاب القانوني

المصدر: دبي - البيان

كرّمت النيابة العامة بدبي الجهات الحكومية ودور النشر المشاركة في معرض الكتاب القانوني الخامس الذي جرى تنظيمه في المبنى الرئيسي واستمر لـ5 أيام، ويأتي تزامناً مع شهر القراءة وتعزيز دورها في التوعية والثقافة المجتمعية.

وسلّم المستشار أحمد محمد الحمادي المحامي العام بنيابة بر دبي، شهادات التكريم للمشاركين، مثمناً دورهم في إنجاح المعرض وإسهامهم في نشر الثقافة القانونية وتوفير الكتب المختصة للقانونيين والباحثين وإثراء الجانب القضائي بما يقتنونه من أحدث الكتب والإصدارات.

شارك في المعرض القانوني الخامس كل من محاكم دبي، وأكاديمية شرطة دبي، ووزارة العدل، والمعهد القضائي بدبي، وعدد من دُور النشر المتخصصة في الإصدار القانوني.