4326 زهرة تجمّل المرافق العامة في الباهية

المصدر: أبوظبي- البيان

أنجزت بلدية مدينة أبوظبي من خلال مركز بلدية الشهامة مشروع التجميل والتزيين الطبيعي للدوار الواقع بجوار (دير فيليدز مول) في الباهية، وكذلك تجميل المخرج الواصل إلى الطريق الرئيس باتجاه دبي – أبوظبي.

ويأتي هذا المشروع ضمن إطار تعزيز جودة أصول البنية التحتية، والمحافظة على المظهر العام وفقاً لأرقى المواصفات والمعايير الجمالية، وتضمنت أعمال المشروع التجميل الطبيعي والصلب، وزراعة الزهور الموسمية لإضفاء المظهر الجمالي للطريق.

وأوضح حميد راشد الدرعي مدير مركز بلدية الشهامة أن عدد شتلات الزهور التي تمت زراعتها في الدوار وما حوله بلغت 4326 زهرة، والأسوار النباتية 295 متراً طولياً، ومغطيات تربة 510 أمتار مربعة، وزراعة أشجار نخيل.

أما بشأن نوع التجميل الطبيعي والصناعي المستخدم، فأكد مدير المركز أنه تمت زراعة زهور، ومغطيات تربة وأسوار نباتية ونخيل كتجميل طبيعي زراعي، وتركيب حصى ديكوري تجميلي بمساحة 1,450 متر مربع مع فواصل خرسانية كأعمال تجميل صلبة، وبلغت المساحة الإجمالية لمنطقة الدوار والمثلث التي تم تجميلها بالأصول الزراعية والصلبة 2,736 متر مربع، مشيراً إلى أن تكلفة المشروع الكلية تجاوزت (200 ألف) درهم.

ونوّه حميد الدرعي بأن لدى البلدية حالياً مقترحاً لتجميل التقاطع الرئيسي لجسر الشهامة، ويجري العمل على إعداد واعتماد المخططات، ومقترحاً لتجميل بعض الدوارات في منطقة الباهية، ويجري العمل على إعداد واعتماد المخططات لذلك.