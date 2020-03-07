الطقس المتوقع في الإمارات غداً

المصدر: وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً يصبح غائماً ليلاً شمالاً، ورطبا ليلاً وصباح الإثنين على بعض المناطق الداخلية مع احتمال تشكل الضباب والضباب الخفيف، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة.

الرياح: جنوبية شرقية - شمالية غربية / 16 - 26 كم/س تصل إلى 36 كم/س أحياناً .

الخليج العربي: خفيف - متوسط.

فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 11:48 المد الثاني عند الساعة 50:01

الجزر الأول عند الساعة 19:01 الجزر الثاني عند الساعة 06:30

بحر عمان: خفيف -متوسط.

فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 08:11المد الثاني عند 21:30

الجزر الاول عند الساعة 14:48 الجزر الثاني عند الساعة 03:29

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبو ظبي 32 18 75 15

دبي 31 20 65 15

الشارقة 31 15 70 15

عجمان 29 19 75 20

أم القيوين 30 14 70 25

رأس الخيمة 28 15 75 25

الفجيرة 26 18 65 30

العين 32 16 55 15

ليوا 32 15 85 15

الرويس 30 16 90 20

السلع 30 17 85 25

دلما 28 18 85 25

طنب الكبرى 27 18 80 35

طنب الصغرى 27 18 80 35

أبو موسى 27 18 80 35