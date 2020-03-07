وزارة الصحة: توزيع 32 جهاز كشف حراري على كافة المنافذ بالإمارات

المصدر: أبوظبي – مصطفى خليفة وأحمد سعيد

أكدت الدكتورة ندى المرزوقي مدير إدارة الطب الوقائي في وزارة الصحة ووقاية المجتمع ، أنه تم توزيع 32 جهاز كشف حراري على كافة المنافذ بالإمارات للكشف الحراري على القادمين إلى الدولة.

وأوضحت أن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" (كورونا) وصلت حتى الآن إلى 45 حالة منها 7 حالات تماثلت للشفاء، وحالتان في العناية المركزة، مشيرة إلى أن باقي الحالات وضعها مستقر.

وقالت المرزوقي خلال إحاطة إعلامية نظمها المجلس الوطني للإعلام في أبوظبي اليوم حول آخر مستجدات الإجراءات الاحترازية المتعلقة بفيروس "كوفيد 19" في القطاعين الصحي والتعليمي، أن الحفاظ على أمن المجتمع أولوية قصوى للوزارة، مشيرة إلى أن جميع الإجراءات التي تم اتخاذها تهدف للحد من انتشار فيروس كورونا، وتم تنفيذها وفق بروتوكولات معتمدة من الصحة العالمية.

وأكدت المرزوقي، علي أن وزارة الصحة تتبع إجراءات منظمة الصحة العالمية من فحص المخالطين للمصابين، وتم فحص المخالطين لحالتي الإصابة التي تم اكتشافهما في طواف الامارات، وبلغت الحالات المخالطة لهما 26 شخص من نزلاء الفندق و56 رياضياً و236 موظفاً حيث تم فحصهم وحالياً في انتظار النتائج.

وأشارت إلى أنه تم رفد جميع القطاع الصحي والمختبرات بأحدث الأجهزة للكشف الحراري على القادمين عبر منافذ الدولة، حيث تم توزيع 32 جهازاً على مستوي الدولة، بالإضافة إلى توفير طواقم طبية قوامها 700 شخص يعملون على مدار الساعة، مع تجهيز حجر صحي للتأكد من خلو الأشخاص من الفيروس، مشيرة إلى أنه يتم فحص جميع القادمين من خلال الكاشف الحراري وهناك منظومة متطورة للفحص والترصد الوقائي، ناصحة القادمين من أي مناطق موبوءة تجنب مخالطة الآخرين والالتزام بالتعليمات.

ومن ناحيتها، أوضحت آمنة الضحاك وكيلة وزارة التربية والتعليم، خلال الإحاطة، أن الإجراءات التي اتخذتها وزارة التربية والتعليم، الخاصة بفيروس كورونا، كانت جميعها احترازية ووقائية لضمان سلامة الميدان التربوي والمجتمع، مبينة أن الإجراءات الاحترازية والتدابير المتخذة تأتي في سبيل توفير الحماية للطلبة، إذ أن حمايتهم تُعد اولوية قصوى، مشيرة إلى وجود تعاون مع وزارة الصحة والجهات ذات الاختصاص لاتخاذ الاجراءات اللازمة واتخاذ قرارات تضمن صحة الطلبة.

وأشارت الضحاك إلى أن الوزارة اتخذت تدابير وقائية على 4 محاور شملت تقديم إجازة الربيع وتطبيق الدراسة عن بعد وتعليق العمل بالحضانات مؤقتاً لضمان سلامتهم وتعليق جميع الرحلات المدرسية داخل وخارج الدولة، لافتة إلى أن الوزارة تنفذ حالياً، برنامج تعقيم جميع مدارس الدولة والحافلات المدرسية، وبلغ إجمالي المباني المعقمة حتى الآن 620 مبنى فيما بلغ عدد الحافلات المعقمة 6 آلاف حافلة.

ولفتت الضحاك إلى أن الوزارة تعاونت مع مبادرة محمد بن راشد للتعليم الذكي، ما نتج عنه جاهزية 620 مدرسة حكومية لتطبيق التعليم عن بعد، كما تم تدريب 508 مديرو مدرسة على هذه المبادرة، وتنفيذ 1196 ورشة تدريبية للتعليم عن بعد، فيما بات 168 ألف طالب بمدارس الدولة جاهزون ومؤهلون لتلقي منظومة التعليم عن بعد اضافة إلى 23 ألف طالب بالجامعات.

وذكرت الضحاك أن الإجراءات الاحترازية، للوقاية من كورونا شملت تدريب 4590 سائق مشرف، و667 ممرضاً وممرضة مؤهل للتعامل مع أي طارئ وتنفيذ أكثر من 700 زيارة للمدارس مشيرة إلى أن الوزارة لاتزال تعمل على رفع معدلات الوعي، مؤكدة على أن غرف العزل مجهزة بطريقة تضمن عدم انتقال الفيروس.

وشددت الضحاك، على أن الطلبة المشاركين في طواف الإمارات تم وضعهم واسرهم تحت الملاحظة كإجراء احترازي، ودعت إلى تجاهل الشائعات وعدم تداولها ومتابعة المستجدات من القنوات الرسمية.