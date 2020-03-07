التربية: لن نسمح للعائدين من السفر بدخول المنشآت التعليمية قبل الكشف عن كورونا

المصدر: البيان الإلكتروني

أكدت وزارة التربية والتعليم أنه لن يُسمح للطلبة وكذلك العاملين في المنشآت التعليمية كافة (الحكومية والخاصة) والقادمين من السفر،من دخول المنشآت التعليمية قبل التأكد من خلوهم من المرض.

ودعت الوزارة الطلبة والعاملين في المنشآت التعليمية كافة (الحكومية والخاصة) والقادمين من السفر من خارج الدولة عمل الفحص الطبي اللازم والتزام الحجر المنزلي لمدة 14 يوماً للتأكد من خلوهم من فيروس كورونا، حيث لن يسمح لهم بدخول المنشآت التعليمية قبل ذلك.

وكانت الوزارة قد أعلنت تأجيل الاختبار المهني المزمع عقده للمعلمين اليوم السبت بتاريخ 3/7/ 2020 حتى إشعار آخر وسيتم جدولة الاختبار في وقت لاحق.