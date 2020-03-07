تعيين قيادات إماراتية شابة في مكتب الدبلوماسية العامة ومبادرات محمد بن راشد العالمية

المصدر: وام

انطلاقاً من رؤية القيادة الرشيدة لإعداد وتمكين الصف الثاني والثالث من القيادات الإماراتية الشابة، أقرّت وزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل ومؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية تعيينات جديدة لمجموعة من القيادات الإماراتية الشابة، وذلك في كل من مكتب الدبلوماسية العامة بوزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، وفي عدد من المبادرات المنضوية تحت مظلة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، المؤسسة الإنسانية والإغاثية والتنموية الأكبر من نوعها إقليمياً التي تضم أكثر من ثلاثين مؤسسة ومبادرة.

و قال معالي محمد عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل بأن توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" الدائمة هي الدفع بقيادات شابة ليتحملوا مسؤولياتهم في العمل الحكومي والإنساني"، مؤكداً معاليه اننا نحتاج إلى ضخ دماء جديدة في مفاصل العمل المؤسسي.. ومبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية تتطلع لتحقيق زخم جديد وبلوغ مستوى مختلف في العمل الإنساني العالمي..مؤكدا الحرص على توفير كل أشكال الدعم والتمكين لشبابنا كي يبدعوا وينجزوا ويقدموا أفضل ما لديهم.

وأضاف معاليه ان مكتب الدبلوماسية العامة أمامه مسؤوليات جديدة مع تكليفه بمشروع الهوية الإعلامية لدولة الإمارات ونقل قصتها وتجربتها التنموية والإنسانية الملهمة للعالم.. ونحتاج إلى أن نحشد أفضل الكفاءات والمواهب الوطنية لهذا المشروع وغيره من المشاريع والمبادرات المهمة.

وتم تعيين سعادة عالية الحمادي نائب المدير العام في مكتب الدبلوماسية العامة بوزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل.. وكانت الحمادي قد أشرفت مع فريق مكتب الدبلوماسية العامة على تصميم الهوية الإعلامية المرئية لدولة الإمارات، المشروع الوطني الأكبر من نوعه الذي تم إطلاقه في أواخر العام الماضي لتصميم وتطوير هوية مرئية لدولة الإمارات لترسيخ صورتها الإيجابية في الذهنية العالمية ونقل قصتها الملهمة للعالم وإبراز مقوماتها الاقتصادية والثقافية والإنسانية والحضارية، وحازت الحمادي على جائزة راشد للتفوق العلمي، وهي من خريجي برنامج القيادات المؤثرة الذي أطلقه مركز محمد بن راشد لإعداد القادة.

وشملت التعيينات الجديدة أيضاً تعيين سعادة منى الكندي مديراً تنفيذياً لمؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية ، وتتولى الكندي منصب الأمين العام لمبادرة "تحدي القراءة العربي"، المبادرة المعرفية الأكبر عربياً لغرس ثقافة القراءة لدى النشء في الوطن العربي، تحت مظلة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، كما تشغل منصب مدير الاتصال الاستراتيجي في المكتب التنفيذي لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم. وهي خريجة برنامج القيادات المؤثرة في مركز محمد بن راشد لإعداد القادة.

كذلك تم تعيين خالد الشحي مديراً تنفيذياً في مكتب الدبلوماسية العامة بوزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، بحيث يتولى الإشراف على قطاع الإنتاج والتواصل الرقمي بمختلف وحداته وأقسامه ومتابعة وضع السياسات وبلورة الخطط الاستراتيجية بما يسهم في تعزيز تأثير وفاعلية كافة القنوات والمنصات التواصلية التي تمثل مختلف المبادرات والمشاريع ذات البعد المحلي والإقليمي والعالمي، وتعزيز صورة الإمارات كحاضن للمشاريع التنموية والإنسانية والثقافية والمعرفية الرائدة.

ويتمتع الشحي بخبرة في وضع وإعداد سياسات التواصل الرقمي، إلى جانب خبرته في الاستراتيجيات التواصلية التسويقية وبناء شبكة علاقات رقمية، حيث شغل منصب مدير إدارة التواصل الرقمي في مكتب الدبلوماسية العامة، وساهم في الإشراف على مشروع الهوية الإعلامية المرئية لدولة الإمارات؛ و"عام الخير" الذي تم إطلاقه في العام 2017 لترسيخ منظومة العطاء والعمل الخيري على مستوى الدولة من خلال ثلاثة محاور أساسية هي المسؤولية المجتمعية والتطوع وخدمة الوطن، و"عام القراءة" الذي أُطلق عام 2016 لغرس ثقافة القراءة والمعرفة في دولة الإمارات، وغيرها من المشارع الوطنية. والشحي خريج برنامج القيادات المؤثرة في مركز محمد بن راشد لإعداد القادة.

وشملت التعيينات أيضاً تعيين محمد سالمين المدير التنفيذي لقطاع الدعم والعمليات في مكتب الدبلوماسية العامة بوزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، بحيث يتولى الإشراف على كافة العمليات اللوجستية الخاصة بمختلف المشاريع والبرامج والحملات التي يصممها مكتب الدبلوماسية العامة، من خلال توفير كافة الآليات والتسهيلات اللازمة لتنفيذه هذه المشاريع بما يكفل تحقيق المستهدفات المحددة والمتوقعة.

وعمل سالمين مديراً لإدارة الخدمات المؤسسية في مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم ومدير إدارة العمليات في مكتب الدبلوماسية العامة، وهو خريج برنامج قيادات حكومة الإمارات التابع لمكتب رئاسة مجلس الوزراء في وزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل.

هذا، وتم تعيين حمدة البقيشي أميناً عاماً لمبادرة صناع الأمل تحت مظلة مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، بحيث تتولى البقيشي وضع استراتيجية شاملة لتوسيع آفاق المبادرة الأكبر من نوعها عربياً لتكريم أصحاب العطاء الوطن العربي، وكافة الحملات والمشاريع الإنسانية المنضوية تحتها بما يكفل تحقيق أهدافها بعيدة المدى في غرس ثقافة الأمل وخلق حراك عربي إيجابي للتصدي لليأس والسلبية وتوحيد الجهود للارتقاء بواقع المجتمعات.

وعملت البقيشي على عدد من المشاريع ضمن مبادرات مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم، من بينها "بنك الإمارات الطعام"، الذي تم تدشينه في العام 2017 بهدف جمع فائض الطعام من الفنادق والمطاعم والمزارع ومصانع الأغذية وتوزيعها على المحتاجين والأسر المتعففة داخل الدولة وخارجها، كما عملت على مشروع "مدرسة" المنصة التعليمية الإلكترونية الأكبر من نوعها عربياً لتوفير دروس تعليمية بالفيديو في مواد العلوم والرياضيات واللغة العربية لملايين الطلب العرب مجاناً.

إلى ذلك، تم تعيين عبدالله النعيمي مدير إدارة العلاقات الإعلامية في مكتب الدبلوماسية العامة بوزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، بحيث يتولى الإشراف على وضع وتطوير الخطط والاستراتيجيات الإعلامية وتصميم الحملات الإعلامية بالتنسيق مع مختلف الإدارات والأقسام المختصة بالإعلام المرئي والرقمي في مكتب الدبلوماسية العامة، إلى جانب التواصل مع مختلف المؤسسات الإعلامية ومؤسسات العلاقات العامة داخل الدولة وخارجها لضمان إيصال أهداف ورسالة ورؤية كافة المبادرات والبرامج والمشاريع الخاصة بمكتب الدبلوماسية العامة.

وعمل النعيمي مديراً لعدد من المبادرات، وشارك في تطوير العديد من المشاريع والحملات والخطط الإعلامية في مكتب الدبلوماسية العامة، من بينها مشروع الهوية الإعلامية المرئية لدولة الإمارات، كما أشرف على تصميم الحملة الإعلامية لمشروع استكشاف المريخ "مسبار الأمل"، الذي يشكل أول مشروع عربي لاستكشاف الفضاء الخارجي لأغراض علمية.