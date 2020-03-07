المري يطّلع على سير عمل مجلس مديري مراكز الشرطة

المصدر: دبي-البيان

أكد معالي اللواء عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، أهمية الدور الذي يقوم به مجلس مديري مراكز الشرطة في تعزيز التواصل بين المراكز، بهدف تطوير إجراءات العمل والتنسيق مع الشركاء فيما يتعلق بالعمل الأمني والخدمي.

جهود

وأشاد اللواء المري بجهود مراكز الشرطة وما حققته من نتائج متميزة في الفترة الماضية من خلال فرق العمل المشتركة والعمل بروح الفريق الواحد.

جاء ذلك خلال اجتماعه بمجلس مديري مراكز الشرطة في نادي ضباط شرطة دبي، بحضور العميد سعيد حمد بن سليمان آل مالك، مدير مركز شرطة الراشدية رئيس مجلس مديري مراكز الشرطة، ومديري المراكز، وعدد من الضباط، وذلك بهدف الاطلاع على سير العمل في المجلس.

واستعرض العميد عبد الله خادم سرور المعصم، مدير مركز شرطة بر دبي، ما قام به المجلس خلال الدورة السابقة.

حيث قام بتنفيذ سبع مبادرات إدارية منها استحداث شعار المجلس، عيادة الطبيب عن بعد للموقوفين، حملة العمرة للمراكز، استخدام منصة التطوع، تصنيف مناطق الاختصاص، تدريب حراس الأمن، وصفر انتقالات للحوادث، بالإضافة إلى مبادرتين مجتمعيتين، أطول علم وكرنفال السعادة، وتنظيم ملتقيين، وعقد ثلاث دورات، واجراء دراستين وخمسة مقترحات.

مبادرة

وعرض العقيد ماجد السويدي، نائب مدير مركز شرطة البرشاء نتائج مبادرة «سهالات» خلال العام الماضي، بالإضافة إلى آلية عمل رحلة المتعامل.

وقدم الرائد سيف القايدي، مدير مكتب التطوير المؤسسي لشؤون المراكز، المبادرات الموحدة على مستوى مراكز الشرطة والمخافر، حيث تم تصنيف المبادرات إلى استراتيجية وتنفيذية وفعاليات.

وفي ختام الاجتماع، تم استعراض عدد من المواضيع المدرجة في جدول الأعمال ومن ضمنها الهيكل التنظيمي المقترح لمراكز الشرطة.