شرطة دبي تستعرض رؤيتها أمام وفد من القيادات السعودية

المصدر: دبي-البيان

استقبل العميد الدكتور عبد الله عبد الرحمن يوسف بن سلطان، مدير مركز استشراف المستقبل ودعم اتخاذ القرار في شرطة دبي، وفداً من القيادات بالمملكة العربية السعودية الشقيقة.

وذلك من خلال برنامج القيادات العربية والتميز الحكومي، بالتنسيق مع كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، وبحضور كافة مديري الإدارات الفرعية بالمركز.

ويأتي هذا اللقاء في إطار حرص شرطة دبي، على توطيد أواصر الشراكة مع الجهات الخارجية، بهدف وضع الخطط الاستشرافية والحلول المستقبلية، ولتفعيل التعاون والشراكة في مجال استشراف المستقبل بهدف الخروج بمبادرات وحلول ابتكارية على ضوء التطلعات والتحديات المستقبلية.

وأكد العميد الدكتور عبد الله بن سلطان، الحرص على تفعيل كافة الشراكات، في العديد من المجالات والأنشطة.