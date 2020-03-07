الداخلية تُطلق كتيّب «كافح التسوّل» عبر تطبيقها الذكي

المصدر: أبوظبي ـ وام

أطلقت وزارة الداخلية ممثلة بمكتب ثقافة احترام القانون كتيب «كافح التسول» عبر تطبيقها الذكي (moiuae) ضمن خدماتها التوعوية المجتمعية الذكية التي تتيح قاعدة بيانات حيوية في المجالات الأمنية والمجتمعية والقانونية لمستخدمي التطبيق كافة.

ويتضمن الكتيب الإلكتروني ومضات قانونية للتعريف بالتسول والتسول المنظم والقوانين الخاصة بمكافحة هذه الآفة المجتمعية، وحالات العقوبات المرتبطة بهذه القوانين وطرق الإبلاغ والتعامل السليم مع حالات التسول، ونصائح توعوية وكل ذلك في 6 لغات بالعربية والانجليزية والهندية والصينية والفلبينية والأوردو والماليالامية.

وقال العميد الدكتور عبدالله راشد الشامسي مدير مكتب احترام القانون بوزارة الداخلية إن الوزارة تعمل على توفير مادة توعوية شاملة وحيوية في كافة المجالات ووضعها في متناول جميع فئات المجتمع بصورة ميسرة وسهلة متبعين أحدث التقنيات ووسائل التواصل المجتمعي، حيث نوفر هذه الخدمة ضمن تطبيق الوزارة المتاح للجميع.

وأضاف أننا نقدم حزمة شاملة من الخدمات الذكية في مجالات التوعية المجتمعية بمعلومات يقدمها عدد من الإدارات الشرطية من بينها مكتب ثقافة احترام القانون، ومركز وزارة الداخلية لحماية الطفل، وإدارة حقوق الإنسان والشرطة المجتمعية الاتحادية، وتعمل الوزارة أولاً بأول على توسيع نطاق هذه التوعية.