محمد بن زايد يبحث مع رئيس وزراء بريطانيا القضايا المشتركة ومستجدات المنطقة

المصدر: أبوظبي - وام

تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أمس، اتصالاً هاتفياً من بوريس جونسون رئيس وزراء بريطانيا الصديقة، بحثا خلاله علاقات الصداقة التاريخية المتميزة التي تجمع البلدين وتعاونهما المشترك وسبل دعمه وتنميته في المجالات كافة.

واستعرض سموه ورئيس الوزراء البريطاني - خلال الاتصال - مجمل القضايا والملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، إضافة إلى آخر المستجدات الراهنة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط والجهود المبذولة بشأنها وتبادلا وجهات النظر حولها.

وقال سموه في تدوينة عبر حسابه في «تويتر»: «تلقيت اتصالاً هاتفياً من بوريس جونسون رئيس وزراء بريطانيا، بحثنا خلاله العلاقات التاريخية بين البلدين وإمكانات توسيعها وتنميتها بما يخدم مصالحهما المشتركة وآخر التطورات والمستجدات في المنطقة وسبل ترسيخ أسس الأمن والاستقرار فيها».

وأكد الجانبان حرصهما على دعم علاقات الصداقة وتطوير التعاون والعمل المشترك بين دولة الإمارات وبريطانيا في مختلف الجوانب الاقتصادية والتجارية والسياسية بما يحقق مصالحهما المتبادلة وتطلعات شعبيهما.

كما شددا على أهمية تكثيف المجتمع الدولي الجهود والمساعي المشتركة لتحقيق السلام وتعزيز أسس الأمن والاستقرار والتنمية في المنطقة وضمان مستقبل أفضل لشعوبها.

تعاون

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، أن جميعنا شركاء في مكافحة الأمراض والحد من انتشارها، وخاصة فيروس كورونا ودعم جهود تطوير علاجه والوقاية منه.

وبحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وبيل غيتس الرئيس المشارك لـ«مؤسسة بيل وميليندا غيتس» أمس ــ خلال اتصال هاتفي ــ سبل تعزيز التعاون الإنساني بين الجانبين في مجالات الصحة ومكافحة الأمراض والأوبئة في ظل النجاح الذي حققاه في إطار العديد من الشراكات والمبادرات العالمية.

تعزيز

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في تدوينة عبر حسابه في«تويتر»: «بحثت مع الصديق العزيز بيل غيتس - خلال اتصال هاتفي - أهمية استمرار تضافر الجهود وتعزيز التعاون والتنسيق بين المؤسسات الدولية والجهات الخاصة في العمل الإنساني.. جميعنا شركاء في مكافحة الأمراض والحد من انتشارها، وخاصة فيروس كورونا، ودعم جهود تطوير علاجه والوقاية منه».

عمل مشترك

وتطرق سموه وبيل غيتس ــ خلال الاتصال ــ إلى إمكانات تكثيف التعاون والعمل المشترك بين دولة الإمارات ومؤسساتها الإنسانية المعنية و«مؤسسة بيل وميليندا غيتس» لمواجهة خطر انتشار فيروس «كورونا المستجد»، ودعم جهود المجتمع الدولي والحكومات والمجتمعات لاحتوائه والحد من تداعيات انتشاره وتطوير علاجاته والوقاية منه.

كما تناولا أهم المبادرات والشراكات الإنسانية القائمة بين الجانبين، والتي تستهدف الحد من انتشار الأمراض والأوبئة التي تعيق تقدم المجتمعات وتنميتها اجتماعيا واقتصاديا في مختلف المناطق.

وأكد الجانبان خلال الاتصال أهمية استمرار تضافر الجهود وتعزيز التعاون والتنسيق بين المنظمات والمؤسسات الإقليمية والدولية المعنية بالأعمال الإنسانية لتحقيق أفضل النتائج في مجال تقديم الخدمات الإنسانية الصحية العاجلة، خاصة خلال هذه الظروف الصعبة التي تستدعي استجابة سريعة للأوضاع الإنسانية والصحية في العديد من مناطق العالم ودعم جهود دوله.

› ولي عهد أبوظبي وجونسون يبحثان علاقات الصداقة والملفات الإقليمية والدولية المشتركة

› دعم علاقات الصداقة وتطوير التعاون بين الإمارات وبريطانيا في مختلف الجوانب الاقتصادية والتجارية والسياسية

› التأكيد على أهمية تكثيف المجتمع الدولي الجهود لتحقيق السلام وتعزيز أسس الأمن والاستقرار والتنمية في المنطقة



› سموه : جميعنا شركاء في مكافحة الأمراض والحد من انتشارها وخاصة «كورونا»

› تكثيف التعاون والعمل المشترك بين الإمارات و«مؤسسة بيل وميليندا غيتس» لمواجهة خطر الفيروس

› دعم جهود المجتمع الدولي والحكومات لاحتواء الفيروس والحد من تداعيات انتشاره وتطوير علاجاته