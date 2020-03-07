«استشاري الشارقة» يعدّ توصياته بشأن هيئة الوثائق والأرشيف

المصدر: (الشارقة-وام)

أعدت لجنة إعداد مشروع التوصيات في المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة خلال اجتماعها بمقر المجلس مشروع توصياتها بشأن مناقشة سياسة هيئة الشارقة للوثائق والأرشيف.

جاء اجتماع اللجنة لإعداد مشروع التوصيات بعد أن ناقش المجلس في جلسته السادسة ضمن أعماله لدور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي العاشر للمجلس هيئة الشارقة للوثائق والأرشيف. وبحثت اللجنة مختلف المحاور التي طرحها أعضاء المجلس خلال مناقشة سياسة الهيئة متطرقة إلى أهم الرؤى التي من شأنها أن تعزز من أدوار وجهود هيئة الشارقة للوثائق والأرشيف وتواصلها مع الجهات الحكومية لتنظيم الأرشيف الحكومي .

إضافة إلى أعمالها في التوثيق الشفاهي وغيره من المهام التي تتولاها الهيئة. وقامت اللجنة خلال اجتماعها بصياغة مسودة التوصيات في ضوء مناقشة أعضاء المجلس تمهيداً لإقرارها بحيث تتناول أعمال ومهام واختصاصات الهيئة. ترأس الاجتماع الدكتور عبدالله إبراهيم الدرمكي رئيس اللجنة بحضور أعضائها محمد علي محمد النقبي مقرر اللجنة وأحمد سالم سيف الزعابي ومحمد حمد عبدالله الزعابي وعلي سعيد بن شرارة الكتبي وسالم سعيد الجزيعي ومحمد عبدالله مطر بن شميل الكتبي ومن الأمانة العامة للمجلس عبدالعزيز بن خادم وإسلام الشيوي وسيف سويدان الكتبي.