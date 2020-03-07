ليلة حافلة بالفعاليات في القرية العالمية

المصدر: دبي - شيرين فاروق

شهدت القرية العالمية أمس، ليلة حافلة بالفعاليات والعروض الفنية المتنوعة، حيث أحيا الفنانون حسين الجسمي وعيضة المنهالي وفايز السعيد والشاعر سيف السعدي، الحفل الختامي لبطولة فزاع لليولة، بحضور عبدالله حمدان بن دلموك، الرئيس التنفيذي لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، وتم تتويج جمعة بالعبد آل علي بلقب فارس الميدان في بطولة فزاع لليولة للموسم 2019 – 2020 التي ينظمها مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث. كما قدم الفنان عيسى المرزوق حفلاً غنائياً، وسط حضور كثيف، وذلك بعد إطلاق الألعاب النارية التي أضاءت سماء القرية العالمية.