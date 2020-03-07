حشود كبيرة بمراكز التسوق والوجهات الترفيهية والحدائق في دبي

المصدر: دبي - محمد عبد الرشيد ووائل نعيم

تتجسد حيوية دبي وتألقها في مختلف أرجائها، بدءاً من مراكز التسوق، التي تعج بالمتسوقين، وكذلك أحداثها وفعالياتها الفنية والثقافية، والرياضية، ومعارضها، ومؤتمراتها، التي تغطي كافة ومختلف المجالات، وتستقطب المشاركين من كافة أرجاء العالم، واحتشد آلاف المتسوقين والزوار في مراكز التسوق في دبي أمس.

كما تتألق المدينة بروزنامة حافلة بالأحداث والفعاليات الفنية والثقافية والترفيهية والرياضية والتجارية على مدار العام، الأمر الذي عزز من جاذبيتها ضمن صدارة أكثر مدن العالم تألقاً.

وتشهد مراكز التسوق في المدينة حشوداً كبيرة من الزوار، كما غصت المطاعم التي تقدم وجبات من مختلف أنحاء العالم بالرواد، بينما تدفقت حشود كبيرة على أبرز الوجهات السياحية في المدينة بما فيها القرية العالمية.

وتابعت حشود غفيرة من زوار دبي مول، أمس، العروض والأنشطة المتنوعة والنافورة الراقصة والعديد من وسائل الترفيه والمطاعم التي تملأ أركان مركز التسوق العالمي، فيما تتوفر خصومات تصل إلى %70 في غالبية مراكز التسوق في المدينة التي تعج بالعديد من مناطق الجذب وعلى رأسها برج خليفة.

ويقام حالياً النسخة السابعة من مهرجان دبي للمأكولات الذي يضمن للجمهور تجربة استثنائية لغايه 14 مارس، ويشارك فيه كافة مراكز التسوق والمطاعم بأرجاء دبي ليقدم تجربة فريدة للزوار والضيوف، وفي «مول الإمارات»، الذي يعد بمثابة مدينة صغيرة بحد ذاتها، بها حلبات للتزلج على الجليد، وفي «دبي مول»، الذي يشارك ضمن فعاليات المهرجان.

والتي تتضمن العديد من الأنشطة التي تتضمّن الفعاليات داخل المطاعم وورش العمل، ليكون المهرجان وجهةً مثاليةً تحفل بالأجواء الرائعة والمناسبة لجميع أفراد العائلة، حيث قوائم طعام مميّزة وعروض حصرية وفعاليات مناسبة لجميع أفراد العائلة تتوفر بأروع النكهات العالمية.

إقبال

كما شهدت الحدائق والمنتزهات في إمارة دبي إقبالاً كبيراً من العائلات من مختلف الجنسيات ومن جميع الفئات العمرية، خلال عطلة نهاية الأسبوع، في أول أيام الإجازة.

إذ شهدت الحدائق ارتياد العديد من الأسر لقضاء أوقات ممتعة وجميلة، بصحبة أطفالهم، ليستمتعوا بمختلف الخدمات التي وفرتها بلدية دبي من المرافق التي تكون عاملاً مساعداً لجعل الحدائق أكثر ترفيهاً ومتعة، مثل الأماكن المخصصة للشواء والرحلات العائلية، والملاعب الرياضية المختلفة، والمطاعم وأماكن الصلاة، والألعاب المخصصة للأطفال.

حيث توفر إمارة دبي لزوارها وسكانها خيارات متنوعة للاستمتاع بوجهات التنزه، سواء في مراكز التسوق أو في الحدائق والأماكن العامة، بما يلبي جميع الأذواق لاختبار تجارب تسوق مميزة في الهواء الطلق، وممارسة الرياضة، وخيارات متنوعة لجميع أفراد العائلة في أجواء رائعة.