القطامي يشيد بفريق «صحة دبي» للتوعية بـ«كورونا»

المصدر: دبي - البيان

زار معالي حميد محمد القطامي، مدير عام هيئة الصحة بدبي، مقر فريق عمل التوعية والتثقيف الصحي الذي شكلته الهيئة، أخيراً، لنشر الوعي والتثقيف بأسباب وأعراض وطرق الوقاية من فيروس «كورونا» المستجد عبر وسائل الإعلام المختلفة لتحقيق الاستجابة القصوى وتعزيز الوعي المجتمعي بكافة الإجراءات الوقائية والاحترازية من هذا المرض.

واستمع معاليه من الدكتورة بدرية الحرمي مدير إدارة حماية الصحة العامة بهيئة الصحة بدبي، إلى شرح مفصل حول جهود وآليات العمل والخطط والتنسيق المشترك مع كافة الجهات المعنية في الدولة لتحقيق الأمن الصحي والاستقرار المجتمعي والتصدي للشائعات المحتملة في هذا المجال.

كما اطلع معاليه على التحديات والإنجازات وأساليب التعامل مع الحالات المشتبه بها، ومستويات الرعاية الصحية المقدمة لها، والجهود التي تقوم بها الكوادر الطبية وفرق العمل المختلفة للتعامل مع الحالات المرضية المحتملة، والجاهزية العالية التي تتمتع بها منشآت الهيئة وكوادرها الطبية.

ووجه معاليه الشكر والتقدير لكافة الكوادر الطبية والتمريضية والإدارية بهيئة الصحة بدبي، معرباً عن ثقته واعتزازه بقدرتها وكفاءتها العالية للتعامل مع كافة الظروف بحس وطني عالٍ يساهم بشكل فاعل في تحقيق الأمن الصحي وتوفير أقصى درجات الحماية والسلامة للمواطنين والمقيمين والزائرين للدولة.