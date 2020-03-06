التنمية المستدامة للصحارى العربية في ندوة بدبي

المصدر: وام

نظمت مؤسسة زايد الدولية للبيئة بالتعاون مع أكاديمية شرطة دبي في نادي ضباط الأكاديمية ندوة ثقافية بعنوان " التنمية المستدامة للصحارى العربية .. حماية بيئية وقوة اقتصادية " ضمن سلسلة عالم البيئة.

وأوضح الدكتور محمد أحمد بن فهد رئيس اللجنة العليا لمؤسسة زايد الدولية للبيئة أن الندوة، التي حضرها عدد من الباحثين والخبراء البيئيين وطلاب المدارس، ناقشت مفهوم الصحارى وأنواعها في الوطن العربي والعواصف الترابية والكثبان الرملية خصائصها وأضرارها وفوائدها والنباتات الطبيعية الصحراوية وضرورة المحافظة عليها والاستثمار في الصحارى العربية .

ولفت ابن فهد إلى أن الندوة اشتملت أيضا على مفهوم التصحر وعلاقته بالصحارى في الوطن العربي، بهدف تسليط الضوء على ضرورة حماية البيئة الصحراوية من التلوث الناتج عن سوء الاستخدام الترفيهي والتجاري، وتشجيع الدراسات والبحوث الصحراوية وتبادل المعلومات والخبرات العلمية بين البلدان العربية.

من جانبه قال المهندس حمدان خليفة الشاعر عضو اللجنة العليا والأمين العام لجائزة الإمارات التقديرية للبيئة إن الندوة تهدف إلى تبادل الأفكار والخبرات في مجال يهم كل البشرية ويصب في معالجة قضايا بيئية كبرى تتعلق بالفهم الصحيح للصحارى والاستفادة منها.