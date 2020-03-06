محمد بن راشد يحضر أفراح المهيري والمري

المصدر: وام

حضر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" حفل الاستقبال الذي أقامه السيد عبيد خلفان ضاحي بن تميم المهيري بمناسبة زفاف نجله " محمد " إلى كريمة السيد حمد غانم ناصر سيف المري.

كما حضر الحفل - الذي أقيم في مركز دبي التجاري العالمي عصر اليوم - معالي الفريق ضاحي خلفان تميم نائب رئيس الشرطة والأمن العام بدبي وسعادة خليفة سعيد سليمان مدير عام دائرة التشريفات والضيافة في دبي إلى جانب عدد من الشيوخ والوزراء وأعيان البلاد وأقارب العروسين.

وقد بارك صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لقبيلتي المهيري والمري أفراحهم، متمنيا للعروسين زفافا ميمونا وحياة زوجية مظللة بالفرح والرفاء والبنين.