22 مارس آخر موعد لتخفيض المخالفات المرورية بأبوظبي

المصدر: البيان الإلكتروني



دعت القيادة العامة لشرطة أبوظبي الجمهور إلى الاستفادة من مهلة تخفيض المخالفات المرورية المرتكبه في إمارة أبوظبي بنسبة 50% والتي تنتهي في ‪ مارس 22 / 2020‬.

وحثت السائقين على الإسراع بتسديد مخالفاتهم خلال الفترة المحددة ، وتسوية أوضاعهم القانونية، معربة عن تطلعاتها بأن يكون ذلك دافعاً لهم للحد من المخالفات المرورية، والالتزام بالنظم والقوانين التي ترعى حقوقهم وتكفل أمنهم وسلامتهم .

وأكدت شرطة أبوظبي اهتمامها المستمر بتحفيز أفراد المجتمع على الالتزام بالنظم والقوانين، وتخفيف الأعباء المترتبة عليهم، وتمكينهم من تسوية أوضاعهم القانونية والحد من المخالفات.